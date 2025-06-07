Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова сообщил о договорённости с «Локомотивом» о продлении контракта игрока

Агент Батракова сообщил о договорённости с «Локомотивом» о продлении контракта игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил о договорённости с железнодорожниками о продлении контракта 19-летнего футболиста до конца сезона-2028/2029.

«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/2029.

По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении «Спортинга» за игрока «Локо»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android