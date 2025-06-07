Агент Батракова сообщил о договорённости с «Локомотивом» о продлении контракта игрока

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил о договорённости с железнодорожниками о продлении контракта 19-летнего футболиста до конца сезона-2028/2029.

«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/2029.

По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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