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Болельщики «Химок» назвали лучшего футболиста команды в сезоне

Болельщики «Химок» назвали лучшего футболиста команды в сезоне
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Болельщики «Химок» выбрали полузащитника Лукаса Веру лучшим футболистом команды в сезоне-2024/2025, сообщается в телеграм-канале клуба.

Вера набрал 28% голосов болельщиков в телеграм-канале подмосковной команды, в социальной сети «ВКонтакте» аргентинец также лидирует в опросе с 29% голосов. Также в тройку лучших вошли Антон Заболотный и Зелимхан Бакаев.

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В минувшем сезоне Вера принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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