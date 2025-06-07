Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны три причины, почему «Барселона» готова попрощаться с тер Штегеном

Стали известны три причины, почему «Барселона» готова попрощаться с тер Штегеном
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген был недоволен решением не ставить его в основной состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3), в связи с чем он не захотел лететь с командой в Милан, оставшись тренироваться индивидуально в Барселоне. Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

По информации источника, подобное отношение капитана сине-гранатовых не понравилось команде, что сделало атмосферу в раздевалке более напряжённой. Это стало одной из причин готовности каталонского клуба продать тер Штегена.

Кроме того, в «Барселоне» не уверены, что 33-летний голкипер сможет вернуть прежнюю форму после тяжёлой травмы колена, из-за которой он пропустил большую часть сезона. Также в случае ухода тер Штегена испанский гранд освободит значительную часть своего зарплатного фонда.

Материалы по теме
Фабрицио Романо поделился подробностями нового контракта Щенсного с «Барселоной»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android