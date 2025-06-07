Стали известны три причины, почему «Барселона» готова попрощаться с тер Штегеном

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген был недоволен решением не ставить его в основной состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3), в связи с чем он не захотел лететь с командой в Милан, оставшись тренироваться индивидуально в Барселоне. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, подобное отношение капитана сине-гранатовых не понравилось команде, что сделало атмосферу в раздевалке более напряжённой. Это стало одной из причин готовности каталонского клуба продать тер Штегена.
Кроме того, в «Барселоне» не уверены, что 33-летний голкипер сможет вернуть прежнюю форму после тяжёлой травмы колена, из-за которой он пропустил большую часть сезона. Также в случае ухода тер Штегена испанский гранд освободит значительную часть своего зарплатного фонда.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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