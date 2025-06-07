Елагин — о матче Англии и Андорры в отборе ЧМ-2026: результат? Ответ очевиден

Футбольный комментатор ОККО Александр Елагин назвал сборную Англии явным фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2026 с командой Андорры.

Встреча состоится сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени. Сборная Англии лидирует в группе К отборочного турнира ЧМ-2026, набрав шесть очков в двух играх, Андорра потерпела два поражения.

«В субботу, 7 июня, в испанской Барселоне на стадионе «Корнелья–Эль Прат», принадлежащем клубу «Эспаньол», сборная Андорры выступит в роли хозяйки, принимая сборную Англии в матче третьего игрового дня отборочного турнира ЧМ-2026 группы «К» Европейской зоны.

Сборные Андорры и Англии синхронно стартовали в ОТ ЧМ-2026 матчами 21 и 24 марта. Андоррцы дома проиграли Латвии 0:1, а затем на выезде были разгромлены Албанией — 0:3. Англичане оба матча провели в родных стенах на легендарном «Уэмбли»: в первом (дебютном для нового тренера «Трёх львов» немца Томаса Тухеля) они уверенно разобрались с упорными албанцами (2:0), а во втором, что называется, не потея, катком прошлись по латвийцам, «отгрузив» им три мяча.

Это были ожидаемые результаты. Однако два события, случившиеся в двух матчах на поле «Уэмбли», без сомнения вошли в историю английской национальной команды: так, с Албанией отличился Майлз Льюис-Скелли, став самым молодым игроком, забившим гол в дебютной игре за сборную Англии. Юному защитнику лондонского «Арсенала» было на тот момент 18 лет и 176 дней. Одновременно Льюис-Скелли побил девятилетний рекорд, ранее установленный нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом (18 лет 209 дней), а также вошёл в тройку самых молодых бомбардиров сборной Англии за всё время (с 1872 года!), которую возглавляет Уэйн Руни.

В свою очередь, капитан англичан Харри Кейн, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», результативно отметившись в игре против Латвии, увеличил свой бомбардирский рекорд за сборную до 71 гола (в 105 матчах), опережая на данный момент второго в списке голеадоров Уэйна Руни, завершившего свою карьеру, на 18 мячей.

Предстоящий матч в Барселоне будет седьмым в списке футбольных противостояний Андорры и Англии. В шести предыдущих было забито 25 голов, при этом «Три льва» ещё не пропустили ни одного!

Что касается отборочных матчей ЧМ, то соперники четырежды играли между собой и четырежды без проблем побеждала Англия. В последний раз эти команды встречались друг с другом в отборе ЧМ-2022, когда британцы дома выиграли 4:0, а в гостях забили на мяч больше — 5:0.

Добавьте к этому, что Андорра занимает 173-е место в рейтинге ФИФА (Англия — четвёртое) и является самой низкорейтинговой командой, с которой «Три льва» встречались после разгрома Сан-Марино, занимающего 210-е место, со счётом 10:0 в ноябре 2021-го.

Томас Тухель пригласил на тренировочный сбор 26 игроков, среди которых оказались два дебютанта: 22-летний вратарь Джеймс Траффорд, который своей надёжной игрой помог «Бёрнли» за один сезон вернуться в Премьер-лигу из Чемпионшипа, а также 25-летний защитник «Челси» Трево Чалоба.

Обращает на себя внимание возвращение в сборную Айвана Тони, ныне нападающего саудовского клуба «Аль-Ахли». Тони в последний раз выступал за «Трёх львов» в июльском финале Евро-2024 против Испании, когда представлял лондонский «Брентфорд». С тех пор он пропустил восемь матчей английской сборной.

Четвёртая команда Европы (по рейтингу УЕФА) против 173-й. И какой вы ожидаете результат? По-моему, ответ очевиден…» — сказал Елагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.