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Мелёхин: хорошо, что после Кубка России поехал в сборную, — там немного переключился

Мелёхин: хорошо, что после Кубка России поехал в сборную, — там немного переключился
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Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, что поездка в расположение национальной команды помогла переключиться после поражения в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Конечно, все ребята из «Ростова» расстроились, что проиграли в серии пенальти ЦСКА. Но в какой-то степени хорошо, что после финала Кубка России сразу поехал в сборную. Там можно было немного переключиться — надо было готовиться к матчу с Нигерией.

С Глебовым общались после финала Кубка России. Он сказал, что это футбол, поэтому не надо сильно переживать — всё нормально. А Валерий Георгиевич по общению говорил больше по сборной России», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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