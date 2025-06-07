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Тренер ЖФК «Зенит» высказалась о матче за Суперкубок России с «Локомотивом»

Тренер ЖФК «Зенит» высказалась о матче за Суперкубок России с «Локомотивом»
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Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина высказалась о состоянии команды перед матчем Winline Суперкубка России с «Локомотивом».

Встреча пройдет завтра, 8 июня, в Екатеринбурге и начнется в 15:00 мск. «Зенит» выигрывал трофей в 2023 году, «Локомотив» — в 2021-м и 2022-м.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда подходит к матчу в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Всё здорово сложилось даже с учётом того, что несколько игроков уезжали в сборные.

Провели стандартный тренировочный цикл. Не могу сказать, что как-то по-особенному готовились к этому матчу.

После столкновения в матче с «Динамо» мы дали Присциле Шиншилле неделю паузы. Сейчас она в полном порядке — вернулась в общую группу. Рассчитываем на неё в воскресенье.

Это одна игра за трофей, в которой мы должны быть настроены на победу и максимальную самоотдачу», — приводит слова Порядиной пресс-служба женской Суперлиги.

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