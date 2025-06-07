Стогниенко поделился мнением о причинах разгромного поражения Италии в матче с Норвегией

Комментатор Okko Владимир Стогниенко порассуждал о причинах разгромного поражения сборной Италии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Норвегией (0:3).

«Летняя сборная Италии катастрофически не похожа на ту команду, которая прилично смотрелась в Лиге наций совсем недавно. Главным силой итальянцев были очень активные фланги – но сейчас Камбьязо преодолевает последствия травм, а Ди Марко в ужасной форме, что ещё раз подтвердил финал Лиги чемпионов. Добавьте сюда наскоро перестроенную оборону, очень плохую игру лидеров полузащиты Тонали и Бареллы, мощных норвежцев в качестве соперников — и получите 0:3 в Осло. Поражение в первом же матче не уничтожает, конечно, шансы итальянцев на попадание на чемпионат мира, но столкнуть Норвегию с первого места в группе будет невероятно трудно», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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