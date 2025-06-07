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Сон, Викарио и ещё шесть футболистов «Тоттенхэма» выложили посты в поддержку Постекоглу

Сон, Викарио и ещё шесть футболистов «Тоттенхэма» выложили посты в поддержку Постекоглу
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Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поблагодарил тренера Ангелоса Постекоглу за совместную работу в клубе.

Вчера «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Ты изменил траекторию этого клуба. Ты верил в себя и в нас с самого первого дня и не колебался ни секунды. Даже когда другие колебались.

Ты всегда знал, на что мы способны. Ты делал это по-своему. И твой путь принес этому клубу лучший вечер за последние десятилетия. Мы сохраним эти воспоминания на всю жизнь.

Ты доверил мне капитанство. Одна из самых высоких наград в моей карьере. Для меня было невероятной привилегией учиться под твоим руководством. Я стал лучшим игроком и лучшим человеком благодаря тебе.

Анж Постекоглу, ты навсегда легенда «Тоттенхэм Хотспур». Спасибо, приятель», — написал Сон в социальной сети и опубликовал совместные фотографии с тренером.

Также посты с благодарностью Постекоглу выложили футболисты команды Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Лукас Бергвалль, Микки ван де Вен, Доминик Соланке, Ришарлисон и Педро Порро.

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