Игрок «Краснодара» Олусегун поделился эмоциями от дебюта за сборную Нигерии

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями от дебюта за сборную Нигерии, который состоялся в товарищеском матче с Россией (1:1). Игрок «быков» вышел на поле на 76-й минуте.

«Что касается атмосферы вокруг матча, это было здорово. Но, знаете ли, непросто играть за сборную Нигерии в таком составе. Многие ребята хотят играть — у них есть такая возможность.

Дебютировать за сборную Нигерии именно в матче с Россией — это что-то особенное, но для меня каждая игра особенная. Дебютировать в матче со сборной России было непросто, ведь это не маленькая команда», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»: