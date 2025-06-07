Игрок «Краснодара» Олусегун поделился эмоциями от дебюта за сборную Нигерии
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями от дебюта за сборную Нигерии, который состоялся в товарищеском матче с Россией (1:1). Игрок «быков» вышел на поле на 76-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Что касается атмосферы вокруг матча, это было здорово. Но, знаете ли, непросто играть за сборную Нигерии в таком составе. Многие ребята хотят играть — у них есть такая возможность.
Дебютировать за сборную Нигерии именно в матче с Россией — это что-то особенное, но для меня каждая игра особенная. Дебютировать в матче со сборной России было непросто, ведь это не маленькая команда», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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