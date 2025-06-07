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«Черноморец» выступил с заявлением после информации о прекращении финансирования клуба

«Черноморец» выступил с заявлением после информации о прекращении финансирования клуба
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Новороссийский «Черноморец» выступил с заявлением на фоне информации о прекращении финансирования со стороны группы компаний «ДЕЛО» под руководством инвестора Сергея Шишкарёва.

Ранее Шишкарёв заявил, что покинет проект после недопуска команды к участию в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.

«Дорогие болельщики! Все официальные заявления, касающиеся прекращения финансирования нашего клуба Группой компаний «ДЕЛО» и функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее. Спасибо за ваше понимание и поддержку», — говорится в заявлении клуба.

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги с 64 очками в 34 матчах, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги.

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