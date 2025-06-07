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Нико Уильямс принял решение о будущем, им интересуются «Арсенал» и «Челси» — Sport.es

Нико Уильямс принял решение о будущем, им интересуются «Арсенал» и «Челси» — Sport.es
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Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс не хочет уезжать из Испании, в связи с чем если он не перейдёт в «Барселону», то продлит контракт с клубом из Бильбао, в котором ему максимально комфортно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, интерес к 22-летнему вингеру проявляют «Арсенал» и «Челси», готовые выплатить «Атлетику» сумму отступных, однако маловероятно, что им удастся договориться об условиях личного контракта из-за нежелания Уильямса переезжать за границу.

Подчёркивается, что «Барселона» не рассматривает испанского нападающего в качестве приоритетного варианта для подписания. Кроме того, отношения между сторонами стали более напряжёнными после встречи представителей сине-гранатовых с агентом Уильямса, что не понравилось «Атлетику».

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