Игрок «Тоттенхэма» лайкнул комментарий о Постекоглу, призывающий к отставке главы клуба

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо поставил лайк на комментарий, в котором пользователь призывает к отставке председателя совета директоров клуба Дэниела Леви, принявшего решение уволить главного тренера Ангелоса Постекоглу.

Вчера «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Спасибо за всё, Гаффер. Мы достигли чего-то особенного. Желаю тебе только самого лучшего в твоём будущем», — написал Дансо в социальной сети.

Под публикацией футболиста был оставлен комментарий, в котором один из его подписчиков написал: «Я чувствую себя таким подавленным после того, как Анж ушёл, потому что он лучший тренер, которого я видел за последние годы, наряду с Почеттино. Он выиграл для нас трофей, и это так жестоко. Я надеюсь, что все будут протестовать против Леви, чтобы выгнать его из клуба». Дансо поставил лайк на этот комментарий.