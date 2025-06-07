Переход Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» близок к срыву — Сиерра

Московское «Динамо» отклонило второе предложение «Фламенго» по атакующему полузащитнику Хорхе Карраскалю. Об этом сообщает журналист Пипэ Сиерра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Динамо» требует € 15 млн за возможный переход колумбийского футболиста и не намерено снижать свои требования. На текущий момент потенциальный трансфер Карраскаля во «Фламенго» становится менее вероятным.

Ранее СМИ сообщали, что красно-чёрные предложили российскому клубу € 12 млн за 27-летнего игрока.

В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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