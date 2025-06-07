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Арендованный у «ПСЖ» Коло Муани сыграет за «Ювентус» на клубном ЧМ — RMC Sport

Арендованный у «ПСЖ» Коло Муани сыграет за «Ювентус» на клубном ЧМ — RMC Sport
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Французский нападающий Рандаль Коло Муани сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира, сообщает RMC Sport.

По данным источника, форвард, который арендован у «ПСЖ» до 30 июня, будет выступать за туринский клуб до конца клубного чемпионата мира, который завершится 13 июля. Отмечается, что клубы договорились о выступлении игрока на турнире за «Ювентус».

Отмечается, что руководство «старой синьоры» хочет оставить Коло Муани в команде, но окончательное решение будет приниматься после клубного ЧМ.

26-летний Коло Муани присоединился к «Ювентусу» в конце января, провёл за клуб 19 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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