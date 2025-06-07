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Стало известно, сколько АЕК готов платить Марко Николичу

Стало известно, сколько АЕК готов платить Марко Николичу
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Греческий АЕК предлагает сербскому специалисту Марко Николичу, возглавляющему ЦСКА, контракт с заработной платой в € 2 млн за сезон. Об этом сообщает Butasport.

По информации источника, красно-синие не намерены отпускать 45-летнего тренера без компенсации в размере € 600 тыс.

Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера команды. Подчёркивалось, что греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное как минимум на два года.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Марко Николич готов заплатить отступные ЦСКА.

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