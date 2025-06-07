Валентин Пальцев: от Нигерии не было завышенных ожиданий — «Вау, приедут звёзды»

Защитник сборной России по футболу Валентин Пальцев признался, что у него не было больших ожиданий от товарищеского матча с командой Нигерии.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1.

«От Нигерии у меня не было завышенных ожиданий: «Вау, приедут звёзды». Просто хотелось сыграть с этой командой — хорошей сборной. Игра получилась хорошей, а что касается результата — конечно, хотелось бы выиграть», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

10 июня сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске. Предыдущий очный матч команд в июне 2024 года завершился победой россиян со счётом 4:0.