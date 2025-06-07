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Сёмин сравнил Дзюбу и Комличенко

Сёмин сравнил Дзюбу и Комличенко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе нападающего Николая Комличенко в стан железнодорожников.

— Во-первых, желаю ему удачи. Во-вторых, он усилит, поможет «Локомотиву». Этот игрок очень результативный, мощный. Он будет большим помощником в атаке. Это серьёзный переход.

– «Локомотиву» не хватало такого габаритного форварда после ухода Дзюбы?
– Конечно, не хватало, но Комличенко подвижнее Дзюбы. В штрафной действует интереснее. Он двигается, открывается на чужой территории значительно лучше», — приводит слова Сёмина Legalbet.

Форвард Артём Дзюба выступал в составе «Локомотива» с 2023 по 2024 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Комличенко объявил, что матч Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, пен. 3:4) стал для него последним за «Ростов».

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