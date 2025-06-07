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Зарплата Николича в АЕКе составит € 1,7 млн, в ЦСКА тренер получает € 1,2 млн — источник

Зарплата Николича в АЕКе составит € 1,7 млн, в ЦСКА тренер получает € 1,2 млн — источник
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Сербский специалист Марко Николич, возглавляющий ЦСКА, будет зарабатывать в АЕКе € 1,7 млн в год, в то время как его оклад в московском клубе составляет € 1,2 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Данную информацию также подтверждают источники «Чемпионата».

Сообщается, что красно-синие и Николич вели переговоры о новом соглашении, однако спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта убедил 45-летнего тренера выбрать греческий клуб. Подчёркивается, что важную роль в возможном подписании Николичем контракта с АЕКом могут сыграть возможность чаще видеть семью и участвовать в еврокубках.

Сербский тренер был назначен на должность главного тренера ЦСКА летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ.

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