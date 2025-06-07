Гришин: нельзя осуждать Николича. Это раньше была важна честь, а сейчас — деньги

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера армейской команды Марко Николича в афинский АЕК.

«Думаю, пока нельзя ничему верить. Нужно ждать официальную информацию от ЦСКА. Но если и обсуждать, то это рынок: иностранцы приезжают в Россию заработать, а в АЕКе Николичу предложили больше. Плюс там есть еврокубки.

Никто не может осуждать Николича. Свой тренер работал бы за честь клуба, а иностранец сегодня здесь, завтра там. Люди сейчас живут, чтобы зарабатывать. Это в наши времена были важны честь и достоинство, а сейчас — деньги. Сейчас можно говорить что хочешь на эмоциях, а потом поступать совсем иначе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сербский тренер был назначен на должность главного тренера ЦСКА летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ.