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Постекоглу впервые высказался об увольнении из «Тоттенхэма»

Постекоглу впервые высказался об увольнении из «Тоттенхэма»
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Ангелос Постекоглу выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Вчера «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Когда я вспоминаю время, проведённое мной на посту тренера «Тоттенхэм Хотспур», моим главным чувством является гордость.

Возможность возглавить один из футбольных клубов Англии с историей и вернуть ему славу, которой он заслуживает, останется со мной на всю жизнь. Я никогда не забуду, как смог поделиться этим опытом со всеми, кто действительно любит этот клуб, и увидеть, какое влияние он оказал на них.

Та ночь в Бильбао стала кульминацией двух лет упорной работы, самоотверженности и непоколебимой веры в мечту. Было много трудностей, которые нужно было преодолеть, и много шума, который возникает, когда пытаешься достичь того, что многие считали невозможным.

Мы также заложили основы, которые означают, что этому клубу не придется ждать ещё 17 лет своего следующего трофея. Я очень верю в эту группу игроков и знаю, что в них очень много потенциала для роста.

Я искренне хочу поблагодарить тех, кто является источником жизненной силы клуба, болельщиков. Я знаю, что были трудные времена, но я всегда чувствовал, что фанаты хотели, чтобы я добился успеха, и это давало мне всю необходимую мотивацию, чтобы двигаться вперёд. Важно выделить трудолюбивых людей в «Тоттенхэме», которые ежедневно подбадривали меня.

И напоследок. Хочу поблагодарить тех, кто был со мной каждый день в течение последних двух лет. Фантастическая группа молодых людей, которые теперь стали легендами этого футбольного клуба, и блестящие тренеры, которые ни разу не усомнились, что мы можем сделать что-то особенное. Мы навсегда связаны», — приводит слова Постекоглу журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

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