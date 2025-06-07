В «Пари НН» и «Торпедо» рассматривают вариант с назначением Вадима Андреева на пост генерального директора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вадим Андреев занимал должность генерального директора самарских «Крыльев Советов» с 2021 года по февраль 2025 года.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 27 очков и занял 13-е место. В свою очередь, «Торпедо» заработало 65 очков и расположилось на второй строчке в Мелбет Первой лиге, благодаря чему московский клуб напрямую вышел в чемпионат России.

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