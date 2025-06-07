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Мбаппе: меня не волнует, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ без меня. Сезон в «Реале» не был пустым

Мбаппе: меня не волнует, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ без меня. Сезон в «Реале» не был пустым
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на то, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов на следующий сезон после его ухода из клуба.

«Пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула. Да, мы упустили несколько трофеев, но этот год был насыщенным.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без меня, и меня это не волнует. Думаю, у каждого футболиста в карьере могут быть проблемы. Я нахожусь в эпицентре бури, это хорошо. Мне всегда нравилось оказываться в подобных ситуациях. Моя задача — работать. Я преодолел немало трудностей в карьере. Мне нужно работать», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

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