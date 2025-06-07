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Названы пять претендентов на звание лучшего игрока «Локомотива» в сезоне-2024/2025

Названы пять претендентов на звание лучшего игрока «Локомотива» в сезоне-2024/2025
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Стали известны пять футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока московского «Локомотива» в сезоне-2024/2025.

Как сообщается в телеграм-канале клуба, претенденты следующие: Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов.

Лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне стал 19-летний Батраков, который принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

«Локомотив» занял шестое место в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В Кубке России команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» во втором этапе полуфинала Пути регионов.

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