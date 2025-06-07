«Рома» изменила эмблему клуба

Футбольный клуб «Рома» на официальном сайте объявил об изменениях в клубном логотипе.

Обновлённый логотип римлян посвящён 98-летию клуба, которое будет отмечаться 22 июля. В 2027 году «Роме» исполнится 100 лет.

«Уважение, которое мы выражаем нашим отцам-основателям, равно уважению, которое мы выражаем чувствам наших болельщиков. По этой причине, полностью осознавая всю историческую ценность и значимость, мы решили, что 22 июля станет нашим особым днём ​​празднования: ежегодной вехой и годовщиной для болельщиков клуба, объединённых в знак гордости и привязанности к выдающемуся историческому наследию «Ромы».

Кроме того, мы с гордостью объявляем о возвращении исторической эмблемы, символа, олицетворяющего душу этого клуба. Это решение принято с глубоким уважением к нашим традициям и в ответ на самые сокровенные пожелания наших болельщиков, это часть уважения идентичности «Ромы». Уважение наших корней необходимо для построения нашего будущего», — говорится в сообщении на сайте итальянского клуба.

Классическая эмблема использовалась в клубе с 1997 по 2013 год.