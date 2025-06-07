Мбаппе назвал игрока, которому бы он вручил «Золотой мяч»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал футболистов, наиболее заслуживающих выиграть награду «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Проголосовал бы я за Дембеле? Да. Мне действительно нужно объяснять почему? Есть выбор между Ямалем и Дембеле, и я выбираю Дембеле. Это совершенно очевидно!

Всё развивается очень быстро, что показали последние победители. Мы не говорили о некоторых футболистах, которые выиграли [«Золотой мяч»] в итоге. Награждение состоится в сентябре? К тому моменту может многое произойти, но на текущий момент мы говорим об Усмане [Дембеле] и Ламине [Ямале]», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: