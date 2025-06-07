Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе рассказал, где наблюдал за победой «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Мбаппе рассказал, где наблюдал за победой «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как смотрел финальный матч Лиги чемпионов, в котором его бывший клуб «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Финал Лиги чемпионов? Я находился в Марокко, смотрел игру в Марракеше. Вы хотите узнать все подробности? Со мной был двоюродный брат, друзья.

Если серьёзно, то я счастлив, они [«ПСЖ»] заслуживают этого. Они пережили так много потрясений, я тоже испытал это и прошёл все этапы, кроме победы. Это лучшая команда в Европе. Не помню, чтобы в финале Лиги чемпионов был счёт 5:0. Всё заслуженно на 100%», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

Материалы по теме
Мбаппе назвал игрока, которому бы он вручил «Золотой мяч»

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android