Мбаппе рассказал, где наблюдал за победой «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как смотрел финальный матч Лиги чемпионов, в котором его бывший клуб «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

«Финал Лиги чемпионов? Я находился в Марокко, смотрел игру в Марракеше. Вы хотите узнать все подробности? Со мной был двоюродный брат, друзья.

Если серьёзно, то я счастлив, они [«ПСЖ»] заслуживают этого. Они пережили так много потрясений, я тоже испытал это и прошёл все этапы, кроме победы. Это лучшая команда в Европе. Не помню, чтобы в финале Лиги чемпионов был счёт 5:0. Всё заслуженно на 100%», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: