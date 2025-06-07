Мбаппе рассказал, где наблюдал за победой «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как смотрел финальный матч Лиги чемпионов, в котором его бывший клуб «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Финал Лиги чемпионов? Я находился в Марокко, смотрел игру в Марракеше. Вы хотите узнать все подробности? Со мной был двоюродный брат, друзья.
Если серьёзно, то я счастлив, они [«ПСЖ»] заслуживают этого. Они пережили так много потрясений, я тоже испытал это и прошёл все этапы, кроме победы. Это лучшая команда в Европе. Не помню, чтобы в финале Лиги чемпионов был счёт 5:0. Всё заслуженно на 100%», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.
Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.
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