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Созин: если бы Шишкарёву не мешали — получили бы второй «Краснодар», но «Черноморец» — всё

Созин: если бы Шишкарёву не мешали — получили бы второй «Краснодар», но «Черноморец» — всё
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации вокруг «Черноморца». Ранее экс-инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв обвинил генерального директора клуба Максима Пономарёва в попытке повлиять на результат матча заключительного тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

«На протяжении вчерашнего дня я общался с десятками людей из Новороссийска. И все были в ужасе от заявления Шишкарёва. Тут нет политической борьбы или подковёрных игр – просто человека, который искренне болеет за спорт и хотел в родном городе сделать мощный клуб, довели. Когда настолько спокойный, системный человек выходит в СМИ с такими заявлениями – точка невозврата пройдена.

По уровню его вложений в клуб, вовлечённости – Шишкарёв сопоставим с Галицким. Если бы ему не мешали, а помогали – мы бы получили второй «Краснодар». А теперь «Черноморец» – всё, можно попрощаться. Клуб без Шишкарёва будет бороться за выживание и выживет вряд ли. Россия теряет ещё одну команду в хорошем футбольном регионе. Уже вторую в этом сезоне – а на новом месте ничего нет.

Уход Шишкарёва для нашего футбола – это огромная потеря. Он уже сделал команду, которая по спортивному принципу вышла в РПЛ. Но кубанские чиновники развернуться клубу не дали. И вся ответственность за происходящее – на них», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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