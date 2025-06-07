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Комличенко: не пересматривал Суперфинал Кубка России, но много раз прокручивал в голове

Комличенко: не пересматривал Суперфинал Кубка России, но много раз прокручивал в голове
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что много раз думал о проигранном Суперфинале Фонбет Кубка России против ЦСКА.

1 июня «Ростов» уступил ЦСКА в финале турнира в серии пенальти (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти в пользу московской команды).

«После Суперфинала Кубка России было тяжело. Потом пришлось переключиться на сборную. Благодаря тренировкам и рабочему процессу ты всё равно стараешься переключаться и думать о другом. Думали о Нигерии и предстоящей игре, чтобы выглядеть нормально и был толк какой-то. Ну чего горевать уже? Флешбэки есть какие-то… Но постарался максимально переключиться уже.

Ничего не пересматривал. Всё помнил, прокручивал много раз в голове. Стараюсь меньше думать об этом», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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