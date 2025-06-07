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Криштиану Роналду отказался от участия в клубном чемпионате мира — 2025

Криштиану Роналду отказался от участия в клубном чемпионате мира — 2025
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Нападающий Криштиану Роналду, у которого 30 июня истекает контракт с «Аль-Насром», заявил, что точно не примет предложения клубов сыграть на предстоящем клубном чемпионате мира.

Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира, несмотря на множество приглашений и предложений. Были переговоры, контакты… но нужно думать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Роналду на пресс-конференции, его слова приводит Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Роналду может быть арендован саудовским «Аль-Хилялем» на лето, чтобы принять участие в клубном чемпионате мира.

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