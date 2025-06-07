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Роналду ответил, какой футболист должен выиграть «Золотой мяч»

Роналду ответил, какой футболист должен выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением, какой футболист в наибольшей степени заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен выиграть тот, кто выделялся [на поле] и победил в Лиге чемпионов. Я не сильно обращаю внимание на индивидуальные награды, поскольку знаю, что за ними стоит. Однако у Ямаля есть шансы, но нет однозначного фаворита», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Различные спортивные издания называют в качестве главных претендентов на «Золотой мяч» следующих игроков: Усмана Дембеле («ПСЖ»), Ламина Ямаля («Барселона»), Рафинью («Барселона») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

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На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду:

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