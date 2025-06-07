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Арбитры на клубном чемпионате мира — 2025 будут носить нательные камеры

Арбитры на клубном чемпионате мира — 2025 будут носить нательные камеры
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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала технологии, которые будут использоваться на предстоящем клубном чемпионате мира в США.

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

  • На клубном ЧМ будет внедрена усовершенствованная версия полуавтоматической технологии определения офсайда.
  • После одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) судьи будут носить нательные камеры на матчах, а отснятый материал будет использоваться эксклюзивным глобальным вещателем клубного чемпионата мира в рамках прямых трансляций матчей во время турнира. Одной из главных целей этого теста является изучение того, может ли новый угол обзора камеры улучшить впечатления для тех, кто смотрит матч по телевизору и в интернете, демонстрируя точку зрения судьи.
  • Кадры с камер от лица судей в прямом эфире на стадионах. Кадры будут отображаться в прямом эфире на больших экранах стадиона, что «облегчит болельщикам понимание процесса принятия решений и повысит прозрачность».
  • Впервые на крупном турнире ФИФА будут использовать алгоритмы, основанные на работе искусственного интеллекта, для автоматического сбора данных о событиях в реальном времени.
  • Будут введены планшеты для замен, которые заменят традиционные бумажные версии и ручное взаимодействие, чтобы оптимизировать процесс замен. Каждая команда получит планшет перед началом матча для управления запросами в цифровом формате.
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