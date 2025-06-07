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Роналду: раньше я переводил для Месси на церемониях, ведь он плохо знал английский

Роналду: раньше я переводил для Месси на церемониях, ведь он плохо знал английский
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём отношении к экс-футболисту «Барселоны» Лионелю Месси.

«Конечно, я испытываю уважение к Лео Месси. Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет.

Я помню, как переводил ему с английского на торжественных мероприятиях, потому что он плохо говорил по-английски. Он всегда хорошо ко мне относился и уважал меня», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В течение карьеры Роналду пять раз выиграл награду «Золотой мяч», Месси — восемь раз. Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Аргентинский футболист находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

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