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Питер Одемвингие: когда увидел «Лужники» и Карпина, нахлынула ностальгия

Питер Одемвингие: когда увидел «Лужники» и Карпина, нахлынула ностальгия
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что испытал чувство ностальгии во время товарищеского матча между сборной России и сборной Нигерии.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Ностальгия, конечно, нахлынула, когда увидел полные «Лужники», Карпина. Игроки-то у России молодые — не моё поколение. А Карпин уже был профессионалом и футболистом сборной, когда я ещё был маленьким мальчиком. А в «Лужниках» я и сам играл, и много матчей зрителем смотрел, в том числе на чемпионате мира. Порадовало состояние поля, чувствовалось хорошее настроение у людей. Для меня это был очень эмоциональный день. Рад был увидеть обе команды: родина отца, родина мамы. Мама, двоюродный брат и мои друзья были на стадионе — в форме сборной Нигерии с моей фамилией», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

10 июня сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске. Предыдущий очный матч команд в июне 2024 года завершился победой россиян со счётом 4:0.

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