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Питер Одемвингие рассказал, в чём сборная Нигерии превзошла команду России

Питер Одемвингие рассказал, в чём сборная Нигерии превзошла команду России
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, в чём сборная Нигерии была лучше команды России в товарищеском матче.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Признаюсь, я не видел игру целиком, но смотрел обзор. Полностью хочу посмотреть на днях, если найду ссылку. Мне это полезно в том числе с точки зрения тренера — сейчас нахожусь на курсах, учусь на лицензию УЕФА B. Что отметил: сборная России делает подачи чуть глубже, чем обычно. Это сразу бросается в глаза. Не помню, чтобы раньше этим приёмом часто пользовались. Может быть, просто сборная Нигерии поставила хороший блок и не позволяла подходить ближе. Но эти передачи, как правило, находили адресатов, и это хорошо. Даже за 10 минут обзора я увидел много позитивного. Моментов, наверное, больше создали россияне, но преимущество в физике было на стороне нигерийцев. Поэтому во втором тайме и получилось отыграться.

Друзья, которые были на стадионе, говорили, что игра не очень смотрелась. Но это понятно: конец сезона. Футболисты сборной Нигерии, играющие в Европе, подустали. Плюс не самый сильный состав был у Нигерии. А с другой стороны, у матёрых игроков бывает меньше движения. А те, кому нужно доказывать, бегают чуть больше. Иногда против таких даже труднее играть. Плюс есть элемент сюрприза, когда не знаешь качеств игроков. Подготовиться к такому сопернику труднее. Но я чисто по-человечески очень доволен. Был бы рад сыграть в таком матче в своё время. Ничего, может, как тренер ещё в такой ситуации окажусь», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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