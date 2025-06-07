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Червиченко: почему Николич не пошёл в АЕК, когда был без работы?

Червиченко: почему Николич не пошёл в АЕК, когда был без работы?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича в греческий АЕК.

«Информация, что Николичу не хватает семьи и участие АЕКа в еврокубках — это вообще бред какой-то. Очень удивился, когда увидел новости, что Николич хочет уйти. Очень странно. С чего вдруг Греция? Почему у греков больше денег, чем у нас? Странная история. Обычно, когда у футболистов есть успех, этим занимаются южноамериканцы. Примеры — Барко и Угальде. Помним мы и все зенитовские эпопеи. Чуть-чуть добавьте, и мы останемся, если нет, то уйдём.

Николич попал в команду, которая в следующем году будет бороться за чемпионство. И идти в какой-то АЕК, в Грецию — для меня загадка. Единственная мысль: а если бы ЦСКА не выиграл Кубок — то же самое бы произошло? Или это просто на волне Кубка хочется увеличить зарплату? Совершенно непонятная история для меня. Он был в России, он хотел сюда. А что он тогда не пошёл в АЕК, когда был без работы? Больше похоже на агентскую прокладку — запрос на повышение зарплаты именно таким путём», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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