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40-летний Роналду высказался о соперничестве с 17-летним Ямалем

40-летний Роналду высказался о соперничестве с 17-летним Ямалем
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с нападающим испанской национальной команды Ламином Ямалем в преддверии их очного матча в финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы из разных поколений, одно из которых начинается, а другое заканчивается. Ламина следует сравнивать с Витиньей. Но у меня нет проблем с этим, я прислушиваюсь к критике.

На самом деле, этот матч является соперничеством одной сборной с другой. Понимаю, что СМИ подогревают встречу, это нормально. Больше всего я желаю, чтобы Португалия показала хороший уровень и победила команду, которая, вероятно, является лучшей в мире», — сказал 40-летний футболист на предматчевой пресс-конференции.

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