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Бывший нападающий сборной Нигерии Одемвингие разобрал курьёзный гол в ворота Сафонова

Бывший нападающий сборной Нигерии Одемвингие разобрал курьёзный гол в ворота Сафонова
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Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие разобрал курьёзный гол в ворота вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче команд.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Мы почти всю неделю разбирали такие ситуации на тренерских курсах. Я приверженец старой школы — не частить с началом атаки от своих ворот. Конечно, Сафонов допустил ошибку. Но и нападающий сборной Нигерии сделал очень грамотное движение. По-английски это называется double run: пошёл прессинговать как будто бы вправо, а когда вратарь глаза опустил, изменил направление и побежал влево и перехватил пас на защитника. Сейчас многие команды включают высокий прессинг, и сборной Нигерии он принёс успех», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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