Роналду спросили о его хет-трике в ворота Испании на ЧМ в России перед финалом Лиги наций

Нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду спросили о хет-трике, оформленном им в матче с испанской национальной командой (3:3) на чемпионате мира 2018 года в России. В воскресенье, 8 июня, команда Роберто Мартинеса встретится с «Фурия Роха» в финале Лиги наций.

«Жизнь также осмысляется через воспоминания, которые делают нас такими, какие мы есть сегодня. Однако за эти годы футбол научил меня, что прошлое — это прошлое, а жить нужно настоящим и проживать его так, если бы это был последний день. Мы намерены побороться за прекрасный трофей, который Португалия уже выиграла. Наша команда хочет сделать это снова», — сказал Роналду на предматчевой пресс-конференции.

Сборная Португалии играла с Испанией в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

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На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: