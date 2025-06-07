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Роналду спросили о его хет-трике в ворота Испании на ЧМ в России перед финалом Лиги наций

Роналду спросили о его хет-трике в ворота Испании на ЧМ в России перед финалом Лиги наций
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Нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду спросили о хет-трике, оформленном им в матче с испанской национальной командой (3:3) на чемпионате мира 2018 года в России. В воскресенье, 8 июня, команда Роберто Мартинеса встретится с «Фурия Роха» в финале Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жизнь также осмысляется через воспоминания, которые делают нас такими, какие мы есть сегодня. Однако за эти годы футбол научил меня, что прошлое — это прошлое, а жить нужно настоящим и проживать его так, если бы это был последний день. Мы намерены побороться за прекрасный трофей, который Португалия уже выиграла. Наша команда хочет сделать это снова», — сказал Роналду на предматчевой пресс-конференции.

Сборная Португалии играла с Испанией в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

ЧМ-2018 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 21:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 3
Испания
1:0 Роналду – 4'     1:1 Коста – 24'     2:1 Роналду – 44'     2:2 Коста – 55'     2:3 Фернандес – 58'     3:3 Роналду – 88'    
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