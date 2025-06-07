Червиченко предположил, кто может заменить Марко Николича в случае ухода из ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о тренере, который способен заменить Марко Николича в случае его ухода из ЦСКА. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить АЕК.

«С российскими тренерами проблема для ЦСКА. В голове никто не всплывает. Осинькин точно нет. Василий Березуцкий — не знаю. Это как «Зенит» с Семаком? Для этого должна быть команда поприличней. Семак пришёл в клуб, где она и без тренера может выиграть чемпионат.

Если Николич всё-таки уйдёт, может, стоит попробовать с Ивичем. «Краснодар» с ним был очень успешен. Наверное, и запросы не такие, и русский язык знает и понимает. Из иностранцев напрашивается эта кандидатура. Из оставшихся свободных российских тренеров — Черчесов. Но я как-то не очень вижу связку Черчесов и ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: