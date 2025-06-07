Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеза хочет перейти из «Ливерпуля» в один из итальянских клубов этим летом — Романо

Кьеза хочет перейти из «Ливерпуля» в один из итальянских клубов этим летом — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза склоняется к переходу в один из клубов Италии в это трансферное окно, сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, приоритет 27-летнего Кьезы — возвращение в Италию, где футболист ранее выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».

Отмечается, что Кьезе нравится в «Ливерпуле», но ограниченное игровое время является для него проблемой. Итальянские клубы начали контактировать с мерсисайдцами, чтобы узнать о возможных условиях сделки.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года за € 12 млн, но не смог закрепиться в составе. В его активе 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В АПЛ он провёл шесть встреч без результативных действий.

Материалы по теме
Федерико Кьеза отреагировал на слухи о возможном уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android