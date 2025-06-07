Кьеза хочет перейти из «Ливерпуля» в один из итальянских клубов этим летом — Романо

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза склоняется к переходу в один из клубов Италии в это трансферное окно, сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, приоритет 27-летнего Кьезы — возвращение в Италию, где футболист ранее выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».

Отмечается, что Кьезе нравится в «Ливерпуле», но ограниченное игровое время является для него проблемой. Итальянские клубы начали контактировать с мерсисайдцами, чтобы узнать о возможных условиях сделки.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года за € 12 млн, но не смог закрепиться в составе. В его активе 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В АПЛ он провёл шесть встреч без результативных действий.