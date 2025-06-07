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Защитник сборной России Мелёхин объяснил пропущенный мяч от Нигерии

Защитник сборной России Мелёхин объяснил пропущенный мяч от Нигерии
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Защитник сборной России Виктор Мелёхин проанализировал пропущенный мяч от команды Нигерии в товарищеском матче.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— Сборная Нигерии удивила или, может, расстроила?
— Нет. Увидели то, что видели на теориях перед матчем. Так и получилось. Что касается ошибки Сафонова, весь матч мы старались выходить из обороны через пас и это проходило. В этом конкретном моменте нападающий пошёл показывать, что перекрывает дальнего защитника, но прочитал Сафонова, и случился гол в наши ворота, — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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