«Реал» и «Бавария» могут побороться за подписание Доннаруммы — GdS

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть парижский клуб в случае неудачи переговоров о новом контракте (действующий заканчивается летом 2026 года). На текущий момент нет определённости, готов ли французский гранд платить 26-летнему голкиперу более € 10 млн в год по новому соглашению. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Доннарумма интересен «Баварии», находящейся в поисках замены для 39-летнего Мануэля Нойера. Также за итальянским футболистом следит мадридский «Реал», рассматривающий его на место 33-летнего Тибо Куртуа. Сообщается об интересе к 26-летнему вратарю из чемпионата Англии, но конкретные клубы не называются.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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