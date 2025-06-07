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Черчесов заявил, что хотел бы возглавить сборную России в прощальном матче Акинфеева

Черчесов заявил, что хотел бы возглавить сборную России в прощальном матче Акинфеева
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хотел бы ещё раз увидеть вратаря Игоря Акинфеева в футболке национальной команды и возглавить сборную в прощальном матче голкипера.

«Я несколько раз с Игорем разговаривал на этот счёт перед чемпионатом Европы, но он всё-таки решил закончить карьеру в сборной. Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы ещё раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я», — приводит слова Черчесова Legalbet.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го по июль 2021 года.

В активе 39-летнего Акинфеева 111 матчей за национальную команду. 1 октября 2018 года голкипер завершил карьеру в сборной России.

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