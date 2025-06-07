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Фёдор Смолов отрастил усы

Фёдор Смолов отрастил усы
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Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов сменил образ и отрастил усы.

В июне 2025 года Фёдор Смолов и его супруга Карина отправились в путешествие на Мальдивы, где отметили вторую годовщину свадьбы. В телеграм-канале жены футболиста появились фотографии, на которых 35-летний Смолов предстал в образе с усами.

Фото: Личный архив Карины Смоловой

Смолов ранее покинул «Краснодар». У форварда истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.

Смолов перешёл в «Краснодар» из «Динамо» прошлым летом. В завершившемся сезоне нападающий провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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