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«Ливерпуль» оформил трансфер 20-летнего венгерского вратаря — Романо

«Ливерпуль» оформил трансфер 20-летнего венгерского вратаря — Романо
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Венгерский вратарь Армин Печи продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо со ссылкой на источники, голкипер «Академии Пушкаша» уже подписал контракт с действующими чемпионами Англии.

В минувшем сезоне Печи провел 36 матчей во всех турнирах, в частности в квалификации Лиги конференций, 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне в основном составе «Ливерпуля» среди голкиперов играли Алисон, Кивин Келлехер и Витезслав Ярош. С сезона-2025/2026 к команде также присоединится грузинский вратарь Георгий Мамардашвили из «Валенсии».

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