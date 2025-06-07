Андорра — Англия: онлайн-трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 июня, состоится матч группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В качестве главного арбитра встречи выступит Игор Паяч из Хорватии. Его ассистентами станут Боян Зобеница и Иван Михаль, а резервным арбитром — Патрик Коларич.

Сборная Англии лидирует в группе К европейского отборочного турнира после двух матчей, набрав шесть очков. Андорра проиграла обе встречи и занимает последнее место. Также в группе К играют Албания, Латвия и Сербия.