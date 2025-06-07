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Игрок «Краснодара» Олусегун рассказал, что команда ещё не праздновала чемпионство РПЛ

Игрок «Краснодара» Олусегун рассказал, что команда ещё не праздновала чемпионство РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что «быки» ещё не праздновали чемпионство.

«Мы ещё не праздновали чемпионство «Краснодара», потому что все уехали в отпуск. Думаю, после того, как мы вернёмся, будем праздновать ещё больше», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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