Игрок «Краснодара» Олусегун рассказал, что команда ещё не праздновала чемпионство РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что «быки» ещё не праздновали чемпионство.

«Мы ещё не праздновали чемпионство «Краснодара», потому что все уехали в отпуск. Думаю, после того, как мы вернёмся, будем праздновать ещё больше», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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