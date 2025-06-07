Роналду рассказал, при каком условии Ямаль продолжит прогрессировать

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о прогрессе 17-летнего нападающего испанской национальной команды Ламина Ямаля в преддверии их очного матча в финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня.

«У него [Ямаля] всё очень хорошо, как в клубе, так и в сборной, которые ему очень помогают. Ламин находится в благоприятной обстановке, позволяющей демонстрировать свои качества. Но чтобы продолжать получать удовольствие от его игры, нам нужно дать ему спокойно развиваться, перестать оказывать на него давление. Он очень талантлив.

Совет для Ламина? Я даю советы всем, кто захочет, но наедине», — сказал Роналду на предматчевой пресс-конференции.

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