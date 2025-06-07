Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду рассказал, при каком условии Ямаль продолжит прогрессировать

Роналду рассказал, при каком условии Ямаль продолжит прогрессировать
Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о прогрессе 17-летнего нападающего испанской национальной команды Ламина Ямаля в преддверии их очного матча в финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У него [Ямаля] всё очень хорошо, как в клубе, так и в сборной, которые ему очень помогают. Ламин находится в благоприятной обстановке, позволяющей демонстрировать свои качества. Но чтобы продолжать получать удовольствие от его игры, нам нужно дать ему спокойно развиваться, перестать оказывать на него давление. Он очень талантлив.

Совет для Ламина? Я даю советы всем, кто захочет, но наедине», — сказал Роналду на предматчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Роналду спросили о его хет-трике в ворота Испании на ЧМ в России перед финалом Лиги наций

Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android