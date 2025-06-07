Финляндия — Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 7 июня, состоится матч группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе G европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Финляндия набрала четыре очка в двух матчах и занимает второе место, Нидерланды не провели ни одной встречи и находятся на четвёртой строчке. Первая Польша (6).

Ответный матч команд в Нидерландах состоится 12 октября. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.