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Роналду высказался об отсутствии у него трофеев в последние годы

Роналду высказался об отсутствии у него трофеев в последние годы
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Нападающий и капитан «Аль-Насра», а также сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём отношении к отсутствию у него значимых трофеев в последние годы.

«Да, я скучаю по трофеям. Однако бывают годы, когда они не выигрываются, это часть футбола, не всегда возможно побеждать. Последний шанс [выиграть титул] в сезоне будет завтра. Этот матч станет тяжёлым, но всё может быть», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В воскресенье, 8 июня, сборная Португалии встретится с Испанией в финальном матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После перехода Роналду в «Аль-Наср» он завоевал один трофей — Кубок арабских чемпионов. Турнир, в котором разыгрывается данная награда, считается товарищеским.

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